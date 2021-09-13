Собянин осмотрел новое здание поликлиники в районе Нагатинский Затон

15:40

Новое здание поликлиники в районе Нагатинский Затон, включающее в себя детский и взрослый блоки, было осмотрено мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В Москве за последние годы построено 50 новых поликлиник. Вот эта 50-я - юбилейная. В ближайшие годы построено будет еще 30. Это микрорайоны, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы, ну или где физически настолько уже износилась поликлиника, что уже требуется новую построить, потому что старую невозможно реконструировать. <…> Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены, современным оборудованием укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. <…> То есть до начала ноября она должна заработать», — заявил градоначальник.

Он отметил расширение программы реконструкции московских поликлиник.

«Помимо этого, мы приняли программу (реконструкции) около 200 действующих поликлиник. Это такая масштабная программа по модернизации первичного звена. В этом здании совмещены по сути дела три поликлиники: детская, взрослая и женская консультация», — рассказал Сергей Собянин.

В новое здание в ближайшее время переедут: филиал №3 взрослой поликлиники №67, филиал детской поликлиники ДГП №91 и женская консультация №14 ГКБ имени Юдина - говорится в материалах пресс-службы мэрии и Правительства Москвы.

Здание разделено на два блока с отдельными входами. Детский блок рассчитан на 250 посещений в смену, прием будут вести педиатры, офтальмолог, отоляринголог, травматолог-ортопед и детский хирург.

Взрослый блок включает в себя блок врачей-специалистов, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты врачей общей практики, хирургический блок, стационар на 8 коек и отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики.