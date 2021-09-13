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Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

15:50 13.09.2021

Начиная с 13 сентября и в течение пяти дней в жилые дома столицы начнут подавать тепло - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» ЮЗАО.

«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — отметил Собянин.

Также он подчеркнул, что система подготовлена и отопление должно заработать на всех объектах в пятидневный срок.

«Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», — сказал градоначальник.

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