Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
15:50 13.09.2021
Начиная с 13 сентября и в течение пяти дней в жилые дома столицы начнут подавать тепло - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» ЮЗАО.
«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — отметил Собянин.
Также он подчеркнул, что система подготовлена и отопление должно заработать на всех объектах в пятидневный срок.
«Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», — сказал градоначальник.
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