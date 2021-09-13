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НОВОСТИ

Литва отклонила все просьбы об убежище, поданные азиатскими и африканскими нелегальными мигрантами

16:00 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Литва отклонила все просьбы об убежище, поданные нелегальными мигрантами из стран Азии и Африки, — сообщает министерство внутренних дел. По оценке ведомства, рассчитывать на убежище могут не более 3% из-за четырех тысяч нелегалов, проникших в Литву с территории Белоруссии. Решение миграционного ведомства может быть обжаловано в суде. Государство обещает просителям бесплатные юридические услуги и назначает адвоката.  Эхо Москвы

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