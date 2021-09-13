Банк России готовит поправки в закон о потребительском кредите в части его полной стоимости

16:08

В ЦБ знают о нарушениях ряда банков при расчете полной стоимости кредитов (ПСК). Регулятор готовит изменения в закон о потребительском кредите. Об этом говорится в ответном письме Банка России на обращение депутата Госдумы Александра Якубовского.

«Изложенные в обращении практики, используемые кредитными организациями при расчете ПСК, известны Банку России в ходе осуществления банковского надзора при выявлении фактов некорректного расчета кредитными организациями ПСК, Банком России в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом «О центральном банке Российской федерации (Банке России)», проводятся надзорные мероприятия. <…> В целях совершенствования регулирования расчета ПСК в части более точной и комплексной оценки расходов заемщиков, связанных с получением потребительского кредита (займа), Банком России готовятся изменения в Федеральный закон №353-ФЗ», – говорится в письме регулятора.

Ранее депутат Александр Якубовский направил в адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением провести проверку и детальный анализ отчетов кредитных организаций о потребительском кредитовании и принять меры по отношению ко всем нарушителям.

«В своем письме в ЦБ я сказал, что регулярно получаю обращения от граждан, которые сталкиваются, по сути, с мошенничеством со стороны банков, которые как могут пытаются обойти закон о предельной полной стоимости кредита и продолжают вводить в заблуждение доверчивых клиентов. ПСК четко установлено на квартал. Но есть несколько схем, благодаря которым у банков есть возможность обойти закон. Мы выявили ряд таких кредитных организаций, думаю, что с ними регулятор проведет работу. Я обо всем доложил. Например, можно вывести за рассчитанную стоимость – комиссию за годовое обслуживание, размером как содержание бухгалтера на аутсорсе, а еще можешь приложить к основному договору, с заявленной процентной ставкой, дополнительный, где прописать все эти ростовщические и грабительские проценты. Все эти манипуляции не только, на мой взгляд, нарушают закон о предельной стоимости кредита, но и, что самое важное, приносят ощутимые финансовые потери гражданам», – отмечает депутат Александр Якубовский.

Ключевым в выработке оптимальных и наиболее сбалансированных решений будет обсуждение законодательных предложений по совершенствованию регулирования потребительского кредитования на площадке Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, резюмировали в Банке России.