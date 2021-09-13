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НОВОСТИ

В США трансгендер стал епископом

16:32 13.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Впервые в США трансгендер стал епископом. Евангелическая лютеранская церковь в Америке избрала Мегана Рорера ещё в мае, в должность он вступил 11 сентября.

Он будет курировать работу 200 приходов в Калифорнии и Неваде, сообщает британский телеканал Sky News. До этого Рорер помогал бездомным и представителям ЛГБТ-сообществ города. Западные СМИ, согласно просьбе епископа, употребляют по отношению к нему местоимение «они».  Говорит Москва

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