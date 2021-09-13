Роман Романенко предложил включить в национальный проект «Демография» «декрет для бабушек»

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, депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России, считает, что расширение возможности старшего поколения по уходу за внуками стимулирует заинтересованность молодого поколения к деторождению.

Как отмечают эксперты, отсутствие стандартных моделей семьи влечет за собой неуверенность молодежи, во многих молодых семьях решение о рождении ребенка ассоциируется с остановкой карьерного роста, ограничением возможностей, изменением привычного образа жизни, из-за чего молодежь не стремится заводить детей. В то же время общение с бабушками и дедушками ассоциируется для большинства жителей России с самыми теплыми воспоминаниями.

Роман Романенко, комментируя выводы аналитиков АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМ считает, что одним из способов, способных сдвинуть ситуацию в лучшую сторону, является привлечение пожилых родственников к воспитанию внуков:

«В докладе отмечается важность разработки механизма, позволяющего вовлекать пожилых людей в воспитание подрастающего поколения. Одним из таких инструментов вполне может стать моё предложение о введении дополнительного оплачиваемого отпуска по уходу за внуками для работающих пенсионеров, который они могли бы брать совместно с родителями. А включение данной инициативы в национальный проект «Демография» расширит возможности старшего поколения в помощи своим детям и поможет вернуть молодожёнам заинтересованность в деторождении».

Демографическую ситуацию также прокомментировал общественный деятель и писатель Анатолий Баташев. По его словам «государственные меры поддержки семей с детьми должны быть более масштабны, и не только с финансовой точки зрения, но и в плане внедрения новых институциональных и инфраструктурных решений».