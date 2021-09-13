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Рост исследований на низкой околоземной орбите невозможен без роста бюджета - "Энергия"

17:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число исследований на низкой околоземной орбите не может быть увеличено с тем же бюджетом, который есть сейчас. Об этом заявил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Деречин.

"Мы в ситуации, когда те, кто контролирует финансы, говорят нам, что финансы не могут быть увеличены, и нужно придерживаться тех объемов [финансирования], которые есть сейчас. <…> Мы не можем придерживаться финансов, которые выделяются сегодня. Это невозможно. Если мы хотим расширить исследования на низкой орбите, мы не можем не видеть значительного роста финансовых требований - они не снизятся", - сказал Деречин, выступая на международной Гагаринской конференции.

По словам замгендиректора РКК, сейчас РФ находится на той стадии исследований, когда их результаты могут найти применение в различных сферах. "И если мы отстранимся от этого, это будет неправильно", - добавил он.

В феврале прошлого года в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что бюджет госкорпорации в открытой части (без учета оборонного заказа) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. При этом действующий бюджет НАСА с учетом прибавки в 1,6 млрд долларов, внесенной администрацией США в мае 2019 года, на тот момент составлял около 22,6 млрд долларов.

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