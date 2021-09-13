Трамп намекнул, что ему "придется" участвовать в президентских выборах в США
17:12 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в понедельник в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора", - сказал Трамп в ответ на вопрос о его возможном участии в следующей президентской избирательной кампании в США. Он назвал "самым большим позором в истории страны" то, как был осуществлен вывод американских войск из Афганистана.
Трамп заявил, что не считает действующего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для должности и что нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе. "Они продолжают твердить, что хотят объединить людей, что хотят быть инклюзивными, но они такими не являются", - высказал свое мнение экс-президент.
Однако, как указывает "Фокс ньюс", на данный момент неизвестно, заявит ли Дональд Трамп официально о своей кандидатуре, и когда он это сделает.
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