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Сбер и «Фортум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики

17:25 13.09.2021

Соглашение о сотрудничестве в сфере использования «зеленой» энергии подписали ПАО Сбербанк и ПАО «Фортум». Производимая ПАО «Фортум» и его совместными предприятиями «зеленая» энергия будет направлена на энергоснабжение Объектов Сбера в Самарской области, а также будет рассмотрена и изучена возможность направленных на снижение углеродного следа других совместных проектов, в том числе с использованием «зелёных» сертификатов.

Это уже третий этап сотрудничества Сбера и энергетической компании в области декарбонизации. В конце 2020 года совместное предприятие «Фортум» и РФПИ начало поставку «зелёной» энергии в офис Сбера в Ульяновске, а в июле 2021-го наладилось снабжение объектов Сбера в Нижнем Новгороде.

«Фортум» в Российской Федерации самый крупный владелец активов в области ветровой энергетики, суммарный объем вырабатываемой энергии составляет более 2ГВт.

Как отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка, комментируя достигнутые договоренности, Сбер планирует к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии, в том числе благодаря сотрудничеству с «Фортум».

Исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев со своей стороны подчеркнул, что «расширение сотрудничества со Сбербанком по проектам декарбонизации демонстрирует, насколько серьёзно ведущие российские компании относятся к необходимости снижения воздействия на окружающую среду и перехода к безуглеродным источникам энергии. Банк уже стал одним из основных потребителей энергии, производимой нашими ветроэлектростанциями. Мы рады, что наши объекты ВИЭ помогают лидерам рынка реализовать стратегии устойчивого развития, и надеемся на расширение сотрудничества».

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