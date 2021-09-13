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Ополченцы в Панджшере назвали ложью данные о восстановлении талибами мавзолея Масуда

17:32 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер, которая не признала власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), опроверг данные о том, что радикалы восстановили разрушенный ими же ранее мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего ополчение в упомянутом регионе.

"Опубликованная недавно пропагандистской машиной талибов фотография, на которой, как они утверждали, можно увидеть восстановленную могилу национального героя, - откровенная ложь. Она была сделана 10 лет назад. Просим наших друзей не вестись на ложь и пропаганду", - написал в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" представитель ФНС Али Майсам Назари.

В воскресенье афганская газета "Герат таймс" со ссылкой на представителей "Талибана" проинформировала о том, что радикалы привели в порядок стеклянные и гранитные конструкции строения, которое находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона. Кроме того, как утверждало издание, талибы нашли и наказали виновных в осквернении мемориала в честь национального героя Афганистана, а также усилили охрану вокруг него. К материалу прилагался соответствующий снимок, сделанный на территории сооружения.

Ранее местные СМИ сообщали о серьезных разрушениях в мавзолее и на прилегающей к нему территории в результате действий боевиков "Талибана", осквернивших мемориал.

После того как талибы взяли 27 сентября 1996 года Кабул, Ахмад Шах Масуд ушел со своими отрядами в Панджшер, где возглавлял противостоявший радикалам "Северный альянс" вплоть до своей гибели в результате теракта 9 сентября 2001 года.

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