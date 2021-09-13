Марка «Базовый продукт» обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам - Нифантьев

17:54

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Создать единую торговую марку «Базовый продукт», включающую в себя основные категории продуктов питания, производство которых находилось бы под госконтролем, предложил член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«Сегодня покупателю непросто сориентироваться в обилии продукции и действительно получить достойное качество по доступной цене. Создание торговой марки, которая имела бы государственный стандарт качества помогло бы решить эту проблему. К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам», – подчеркнул Нифантьев.

Он считает что следует создать программу, сходную по механизму с уже существующей программой урегулирования цен на важнейшие лекарственные препараты, то есть предусмотреть субсидирование производителей, принимающих участие в госпрограмме, а также установить понятный механизм ценового регулирования в соответствии с законодательством.

Также, по мнению эксперта, «целесообразно было бы ввести понятие «минимальный ассортимент» для продуктовых магазинов с площадью торговых залов более 100 квадратных метров и тем самым обеспечить присутствие единой торговой марки в категориях, которые представлены в данном магазине».

Наталья Шушлебина, член Палаты налоговых консультантов Москвы, комментируя инициативу Евгения Нифантьева заметила, что урегулирование цен на госуровне повысит доверие населения к единой торговой марке.