Марка «Базовый продукт» обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам - Нифантьев
17:54 13.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
«Сегодня покупателю непросто сориентироваться в обилии продукции и действительно получить достойное качество по доступной цене. Создание торговой марки, которая имела бы государственный стандарт качества помогло бы решить эту проблему. К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам», – подчеркнул Нифантьев.
Он считает что следует создать программу, сходную по механизму с уже существующей программой урегулирования цен на важнейшие лекарственные препараты, то есть предусмотреть субсидирование производителей, принимающих участие в госпрограмме, а также установить понятный механизм ценового регулирования в соответствии с законодательством.
Также, по мнению эксперта, «целесообразно было бы ввести понятие «минимальный ассортимент» для продуктовых магазинов с площадью торговых залов более 100 квадратных метров и тем самым обеспечить присутствие единой торговой марки в категориях, которые представлены в данном магазине».
Наталья Шушлебина, член Палаты налоговых консультантов Москвы, комментируя инициативу Евгения Нифантьева заметила, что урегулирование цен на госуровне повысит доверие населения к единой торговой марке.
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