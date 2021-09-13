Новый современный медицинский комплекс на Судостроительной очень нужен москвичам - Разворотнева
18:15 13.09.2021
|Автор фото: пресс-служба мэра Москвы
«Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы - введение новых современных социальных объектов остро необходимо», — сообщила Разворотнева.
Поликлиника разделена на два блока, она рассчитана на 750 посещений в смену, 500 из которых - для взрослых и 250 - детский прием, также в поликлинике будет работать женская консультация, рассчитанная на прием 96 пациенток в день. Поликлиника обеспечит рабочими местами более 400 столичных мед специалистов.
Комплекс располагает отделением функциональной диагностики и кабинетом вакцинопрофилактики, блоками врачей специалистов и врачей общей практики, педиатрическими отделением, хирургическим блоком и отделением дневного стационара, отделением лучевой диагностики, рентгенодиагностическими кабинетами и реабилитационным отделением.
Светлана Разворотнева отметила поликлинику на Судостроительной как прекрасный современный медицинский комплекс и пожелала коллективу плодотворной работы.
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