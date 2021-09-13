Новый современный медицинский комплекс на Судостроительной очень нужен москвичам - Разворотнева

18:15

Автор фото: пресс-служба мэра Москвы

Современнейшее и высокотехнологичное медицинское учреждение - так назвала, советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ новую детско-взрослую поликлинику в районе Нагатинский Затон в ходе совместного с мэром Москвыосмотра результатов строительства медкомплекса.

«Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы - введение новых современных социальных объектов остро необходимо», — сообщила Разворотнева.

Поликлиника разделена на два блока, она рассчитана на 750 посещений в смену, 500 из которых - для взрослых и 250 - детский прием, также в поликлинике будет работать женская консультация, рассчитанная на прием 96 пациенток в день. Поликлиника обеспечит рабочими местами более 400 столичных мед специалистов.

Комплекс располагает отделением функциональной диагностики и кабинетом вакцинопрофилактики, блоками врачей специалистов и врачей общей практики, педиатрическими отделением, хирургическим блоком и отделением дневного стационара, отделением лучевой диагностики, рентгенодиагностическими кабинетами и реабилитационным отделением.

Светлана Разворотнева отметила поликлинику на Судостроительной как прекрасный современный медицинский комплекс и пожелала коллективу плодотворной работы.