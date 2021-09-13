Москва потребовала от Праги детальной информации по поводу задержания гражданина РФ - МИД
18:40 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона потребовала от Чехии предоставить детальную информацию относительно причин и обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти в Праге. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - отметила Захарова.
По ее словам, российская сторона предупредила чешского посла о том, что продолжение "деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации" двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы.
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