«Как звучит конструктивизм?»: Сбер создал плейлист к открытию обновленной Фабрики-кухни в Самаре

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Музыкальные произведения композиторов прошлого века появятся в плейлисте СберЗвука «Как звучит конструктивизм?». Плейлист разработан Сбером и Самарским филиалом Третьяковки, и приурочен к презентации обновленной Фабрики-кухни, шедевра конструктивизма в форме серпа и молота, архитектора Екатерины Максимовой. Здание является филиалом Третьяковской галереи.

С 13 по 17 сентября в залах будущего музея пройдет серия театральных перформансов «Утопия на ужин», созданных специально к открытию Фабрики. Музыка, движение и арт-объекты перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь здания, а музыкальная тематическая подборка, представленная в сервисе СберЗвук, позволит слушателям погрузиться в «машинный» мир урбанистической цивилизации XX века — в мир, где в архитектуре «правила» геометрия.

По словам Александра Анащенко, председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, «Данная музыкальная подборка поможет окунуться в атмосферу конструктивизма и его главного памятника в Самаре — обновленной Фабрики-кухни. Плейлист «Как звучит конструктивизм?» даст возможность прочувствовать важнейшие события 20 века, понять желание людей создавать «новый» мир. А если слушать его в обновленной Фабрике-кухни, то восприятие информации будет наиболее полным».

Фабрика-кухня завода имени Масленникова была открыта 1 января 1932 года в уникальном здании в форме серпа и молота, здание было новаторским, в том числе и по технологиям, в нем впервые были применены железобетонные перекрытия, ленточное остекление и прочее. В 2018 году было принято решение открыть в Фабрике-кухне филиал Третьяковской галереи в Самаре.