Легкомоторный самолет упал в Белгородской области, пилот погиб

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный самолет рухнул между селами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 17:05 мск поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - сказали в ведомстве.

На место падения выехали пожарные, спасатели из главка МЧС, медики и полицейские. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области, легкомоторный самолет занимался обработкой сельскохозяйственных полей. По данным ЕДДС района, в результате происшествия один человек погиб.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на борту был только пилот. Он погиб. Устанавливаются причины случившегося.