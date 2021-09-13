Легкомоторный самолет упал в Белгородской области, пилот погиб
19:20 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет рухнул между селами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 17:05 мск поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - сказали в ведомстве.
На место падения выехали пожарные, спасатели из главка МЧС, медики и полицейские. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области, легкомоторный самолет занимался обработкой сельскохозяйственных полей. По данным ЕДДС района, в результате происшествия один человек погиб.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на борту был только пилот. Он погиб. Устанавливаются причины случившегося.
НОВОСТИ
- 20:40 13.09.2021
- NASA собирается использовать МКС до 2030 года
- 20:00 13.09.2021
- Навальный пожаловался на то, что администрация колонии ограничивает его общение с адвокатами
- 18:42 13.09.2021
- «Как звучит конструктивизм?»: Сбер создал плейлист к открытию обновленной Фабрики-кухни в Самаре
- 18:40 13.09.2021
- Москва потребовала от Праги детальной информации по поводу задержания гражданина РФ - МИД
- 18:15 13.09.2021
- Новый современный медицинский комплекс на Судостроительной очень нужен москвичам - Разворотнева
- 18:00 13.09.2021
- Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
- 17:54 13.09.2021
- Марка «Базовый продукт» обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам - Нифантьев
- 17:32 13.09.2021
- Ополченцы в Панджшере назвали ложью данные о восстановлении талибами мавзолея Масуда
- 17:25 13.09.2021
- Сбер и «Фортум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики
- 17:12 13.09.2021
- Трамп намекнул, что ему "придется" участвовать в президентских выборах в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать