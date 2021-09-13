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NASA собирается использовать МКС до 2030 года

20:40 13.09.2021 Источник: Интерфакс

Национальное управление США по аэронавтике и исследования космического пространства (NASA) планирует использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс в рамках своего доклада на саммите The 2021 Humans to Mars.

"МКС - это важный проект для нас, мы продолжаем использовать станцию и надеемся продолжать вплоть до 2030 года, сейчас мы пытаемся продлить срок её использования, чтобы и дальше разрабатывать и тестировать системы, которые помогут нам в нашей миссии по высадке человека на Луну", - заявила Лидерс.

Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции.

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