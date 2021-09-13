За месяц прекратили работу более 150 афганских СМИ

22:00 Источник: Интерфакс

Как минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) установила контроль над Афганистаном в середине августа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.

По их данным, главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.