За месяц прекратили работу более 150 афганских СМИ
22:00 13.09.2021 Источник: Интерфакс
Как минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) установила контроль над Афганистаном в середине августа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.
По их данным, главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.
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