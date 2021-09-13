Принц Эндрю оспорит юрисдикцию суда США в деле о сексуальном насилии
22:40 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский принц Эндрю намерен оспорить в американском суде его юрисдикцию в деле Вирджинии Джуфре, обвинившей принца в сексуальном насилии. Об этом говорится в обращении защиты члена британской королевской семьи, размещенном в базе суда Южного округа Нью-Йорка в понедельник.
"Наш клиент намерен оспорить юрисдикцию суда Южного округа Нью-Йорка в данном деле", - говорится в документе, поданном в суд от имени представителя команды адвокатов.
Защита принца также настаивает, что утверждения адвокатов Джуфре о том, что принц получил уведомление об обращении в суд, не соответствуют действительности.
Ранее адвокат Джуфре Дэвид Бойс сообщил, что его клиентка - 37-летняя американка, ранее проживающая в Австралии - заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.
Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.
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