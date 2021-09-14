Из-за тайфуна "Чанту" более 12 тыс. домохозяйств в Шанхае остались без электричества

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайфун "Чанту", который в ночь с понедельника на вторник вплотную подошел к прибрежным районам Шанхая, привел к подтоплению отдельных улиц и отключению электроэнергии более чем в 12,2 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает во вторник местный информационный ресурс "Пэнпай". Тайфун стал 14-м по счету в этом сезоне.



В настоящее время "Чанту" находится примерно в 170 километрах к востоку от Шанхая. Он постепенно теряет свою силу и классифицируется уже не как сильный тайфун, а просто тайфун. Скорость ветра в центральной его части составляет порядка 35 метров в секунду. Тропический циклон останется в данном районе Восточно-Китайского моря еще около двух дней, а затем продолжит движение в сторону Японии.



В ночь с понедельника на вторник тайфун принес в Шанхай сильные ливни и шквалистый ветер. Местные власти были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 334 тыс. человек. Согласно последней информации, тайфун поломал и повалил по всему городу свыше 1,5 тыс. деревьев, сорвал почти 50 рекламных щитов, а также привел к затоплению отдельных улиц. Информации о серьезно пострадавших в результате удара стихии не было.

