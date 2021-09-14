Из-за тайфуна "Чанту" более 12 тыс. домохозяйств в Шанхае остались без электричества
08:20 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время "Чанту" находится примерно в 170 километрах к востоку от Шанхая. Он постепенно теряет свою силу и классифицируется уже не как сильный тайфун, а просто тайфун. Скорость ветра в центральной его части составляет порядка 35 метров в секунду. Тропический циклон останется в данном районе Восточно-Китайского моря еще около двух дней, а затем продолжит движение в сторону Японии.
В ночь с понедельника на вторник тайфун принес в Шанхай сильные ливни и шквалистый ветер. Местные власти были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 334 тыс. человек. Согласно последней информации, тайфун поломал и повалил по всему городу свыше 1,5 тыс. деревьев, сорвал почти 50 рекламных щитов, а также привел к затоплению отдельных улиц. Информации о серьезно пострадавших в результате удара стихии не было.
НОВОСТИ
- 09:00 14.09.2021
- Путин на встрече с Асадом заявил, что власти Сирии контролируют 90% территории страны
- 08:30 14.09.2021
- На международный саммит по борьбе с пандемией США пригласить РФ и КНР - портал
- 22:40 13.09.2021
- Принц Эндрю оспорит юрисдикцию суда США в деле о сексуальном насилии
- 22:00 13.09.2021
- За месяц прекратили работу более 150 афганских СМИ
- 21:20 13.09.2021
- Сербия отдает себе отчет, что не вступит в ЕС, пока не признает Косово - Вучич
- 20:40 13.09.2021
- NASA собирается использовать МКС до 2030 года
- 20:00 13.09.2021
- Навальный пожаловался на то, что администрация колонии ограничивает его общение с адвокатами
- 19:20 13.09.2021
- Легкомоторный самолет упал в Белгородской области, пилот погиб
- 18:42 13.09.2021
- «Как звучит конструктивизм?»: Сбер создал плейлист к открытию обновленной Фабрики-кухни в Самаре
- 18:40 13.09.2021
- Москва потребовала от Праги детальной информации по поводу задержания гражданина РФ - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать