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НОВОСТИ

Путин на встрече с Асадом заявил, что власти Сирии контролируют 90% территории страны

09:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство Сирии контролирует 90% территории страны.

"Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и Сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории", - сказал российский лидер на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в понедельник в Кремле. 

Информация о переговорах опубликована во вторник на сайте президента РФ.

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