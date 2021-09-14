Путин на встрече с Асадом заявил, что власти Сирии контролируют 90% территории страны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство Сирии контролирует 90% территории страны.

"Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и Сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории", - сказал российский лидер на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в понедельник в Кремле.

Информация о переговорах опубликована во вторник на сайте президента РФ.