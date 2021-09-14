СМИ сообщили о победе левой оппозиции на парламентских выборах в Норвегии
09:05 14.09.2021 Источник: Интерфакс
На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере, сообщают СМИ со ссылками на результаты подсчета 97% голосов избирателей.
Действующий премьер-министр страны Эрне Сульберг признала поражение Консервативной партии.
НОВОСТИ
- 10:20 14.09.2021
- Займы по водительскому удостоверению, скорее всего, можно будет получать с 2022 года
- 10:05 14.09.2021
- Иван Ургант награжден орденом Звезды Италии
- 10:00 14.09.2021
- Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле
- 09:32 14.09.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель
- 09:20 14.09.2021
- В РФ вступил в силу запрет на публикацию прогнозов результатов выборов
- 09:00 14.09.2021
- Путин на встрече с Асадом заявил, что власти Сирии контролируют 90% территории страны
- 08:30 14.09.2021
- На международный саммит по борьбе с пандемией США пригласить РФ и КНР - портал
- 08:20 14.09.2021
- Из-за тайфуна "Чанту" более 12 тыс. домохозяйств в Шанхае остались без электричества
- 22:40 13.09.2021
- Принц Эндрю оспорит юрисдикцию суда США в деле о сексуальном насилии
- 22:00 13.09.2021
- За месяц прекратили работу более 150 афганских СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать