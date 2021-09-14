Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле
10:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нарушившие новый закон о госконтроле должностные лица в РФ должны нести дисциплинарную и административную ответственность. Дисквалификацию как один из видов административных наказаний нужно применять в отношении злостных нарушителей, считают опрошенные ТАСС представители деловых объединений и эксперты.
На Восточном экономическом форуме генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что внес предложение президенту РФ Владимиру Путину о введении административной ответственности в отношении должностных лиц, которые нарушают требования нового закона о госконтроле, основные положения которого вступили в силу с июля 2021 года. Он отмечал, что это станет значимым фактором снижения административного давления на бизнес.
НОВОСТИ
- 10:20 14.09.2021
- Займы по водительскому удостоверению, скорее всего, можно будет получать с 2022 года
- 10:05 14.09.2021
- Иван Ургант награжден орденом Звезды Италии
- 09:32 14.09.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель
- 09:20 14.09.2021
- В РФ вступил в силу запрет на публикацию прогнозов результатов выборов
- 09:05 14.09.2021
- СМИ сообщили о победе левой оппозиции на парламентских выборах в Норвегии
- 09:00 14.09.2021
- Путин на встрече с Асадом заявил, что власти Сирии контролируют 90% территории страны
- 08:30 14.09.2021
- На международный саммит по борьбе с пандемией США пригласить РФ и КНР - портал
- 08:20 14.09.2021
- Из-за тайфуна "Чанту" более 12 тыс. домохозяйств в Шанхае остались без электричества
- 22:40 13.09.2021
- Принц Эндрю оспорит юрисдикцию суда США в деле о сексуальном насилии
- 22:00 13.09.2021
- За месяц прекратили работу более 150 афганских СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать