Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушившие новый закон о госконтроле должностные лица в РФ должны нести дисциплинарную и административную ответственность. Дисквалификацию как один из видов административных наказаний нужно применять в отношении злостных нарушителей, считают опрошенные ТАСС представители деловых объединений и эксперты.

На Восточном экономическом форуме генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что внес предложение президенту РФ Владимиру Путину о введении административной ответственности в отношении должностных лиц, которые нарушают требования нового закона о госконтроле, основные положения которого вступили в силу с июля 2021 года. Он отмечал, что это станет значимым фактором снижения административного давления на бизнес.