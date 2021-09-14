10:05 Источник: Эхо Москвы

Телеведущий Иван Ургант награжден орденом Звезды Италии. Церемония прошла в посольстве страны в Москве.

Ургант принимал участие в ряде проектов, связанных с Италией. Среди них – специальный выпуска шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», который вышел в канун Нового года и был посвящен итальянской эстраде. Эхо Москвы