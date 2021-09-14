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НОВОСТИ

Займы по водительскому удостоверению, скорее всего, можно будет получать с 2022 года

10:20 14.09.2021 Источник: Известия

Законопроект, позволяющий проводить по водительским правам отдельные финансовые операции (обмен валюты, выдачу займов до 15 тыс. рублей), рассчитывают принять до конца 2021 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Вступит в силу он через полгода, то есть, в 2022-м. В Минэке, который выступает автором инициативы, считают этот способ упрощенной идентификации клиентов безопасным.

Крупнейшие банки поддерживают нововведение, поскольку оно облегчит оказание услуг гражданам. Однако для подтверждения подлинности водительских прав кредитным организациям требуется доступ к соответствующему реестру.

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