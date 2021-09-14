Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют
10:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рубль по итогам июля впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют, заняв долю 0,18% в международных расчетах, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT.
По данным SWIFT, в июле рубль потеснил из топ-20 венгерский форинт, но уступил мексиканскому пессо и новозеландскому доллару.
До этого рубль фигурировала в рейтинге популярных мировых валют в декабре 2016 года с долей в 0,26%.
При этом лидеры рейтинга пока остаются бессменными. В июле на первом месте традиционно расположился американский доллар (39,38%), его доля и в годовом и в месячном выражении несколько снизилась, на втором месте - евро (38,43%). Доля европейской валюты выросла в годовом выражении почти на 5 п. п., но незначительно снизилась в месячном. На третьем месте также традиционно расположился британский фунт с долей в 5,99%. В топ-5 пятерку также вошли японская иена (2,74% ) и китайский юань (2,19%).
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