В Краснодаре умер бывший полпред президента в Южном федеральном округе генерал Виктор Казанцев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший полпред президента России в Южном федеральном округе генерал Виктор Казанцев умер в Краснодаре в возрасте 75 лет. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"[Губернатор Краснодарского края] Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Казанцева. <...> Герой Российской Федерации, полпред президента России в Южном федеральном округе с 2000 по 2004 год, почетный житель Краснодара скончался в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении.

Кондратьев отметил, что Виктор Германович пользовался заслуженным уважением, Краснодарский край чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач в период, когда Казанцев был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

"Прощание должно состояться 16-го числа в Краснодаре. Конечно, [похоронят с воинскими почестями]" - добавили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

Виктор Казанцев родился в Белоруссии, за годы службы занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был командующим Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе с августа 1999 по апрель 2000 года. Награжден орденами "За военные заслуги", Красной Звезды, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалью "За боевые заслуги".