Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров
11:05 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м, или 65,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. кубометров.
НОВОСТИ
- 11:32 14.09.2021
- Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование
- 11:20 14.09.2021
- Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос
- 11:00 14.09.2021
- В Краснодаре умер бывший полпред президента в Южном федеральном округе генерал Виктор Казанцев
- 10:32 14.09.2021
- Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют
- 10:20 14.09.2021
- Займы по водительскому удостоверению, скорее всего, можно будет получать с 2022 года
- 10:05 14.09.2021
- Иван Ургант награжден орденом Звезды Италии
- 10:00 14.09.2021
- Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле
- 09:32 14.09.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель
- 09:20 14.09.2021
- В РФ вступил в силу запрет на публикацию прогнозов результатов выборов
- 09:05 14.09.2021
- СМИ сообщили о победе левой оппозиции на парламентских выборах в Норвегии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать