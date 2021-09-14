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Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров

11:05 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м, или 65,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. кубометров.

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