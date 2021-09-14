0
0
111
НОВОСТИ

Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос

11:20 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Польши выступают против выхода страны из Европейского союза, однако около 30 процентов поляков считают такую возможность реальной. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник газетой "Дзенник газета правна" данные исследовательского центра United Surveys.

На вопрос, должна ли Польша остаться в ЕС, 88% опрошенных ответили утвердительно. Только 7% выступили за выход из сообщества. Однако на вопрос, считают ли жители Польши реальным выход ЕС, утвердительно ответили уже почти 30%. 57% такой угрозы не видят.

Социологический опрос был проведен 10 сентября с участием 1 тысячи человек.

Тема Polexit (по аналогии с Brexit) в последнее время обсуждается в Польше все чаще на фоне конфликтов республики с европейскими институтами в Брюсселе из-за реформы судебной системы, соблюдения норм верховенства закона, свободы СМИ и толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам. Власти республики заверяют, что никакого Polexit не будет, обвиняя оппозицию в необоснованном нагнетании обстановки вокруг этой темы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 14.09.2021
В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
8
11:32 14.09.2021
Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование
0
91
11:05 14.09.2021
Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров
0
131
11:00 14.09.2021
В Краснодаре умер бывший полпред президента в Южном федеральном округе генерал Виктор Казанцев
0
152
10:32 14.09.2021
Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют
0
186
10:20 14.09.2021
Займы по водительскому удостоверению, скорее всего, можно будет получать с 2022 года
0
188
10:05 14.09.2021
Иван Ургант награжден орденом Звезды Италии
0
227
10:00 14.09.2021
Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле
0
217
09:32 14.09.2021
Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель
0
229
09:20 14.09.2021
В РФ вступил в силу запрет на публикацию прогнозов результатов выборов
0
258

Возврат к списку