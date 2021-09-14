Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос
11:20 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Польши выступают против выхода страны из Европейского союза, однако около 30 процентов поляков считают такую возможность реальной. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник газетой "Дзенник газета правна" данные исследовательского центра United Surveys.
На вопрос, должна ли Польша остаться в ЕС, 88% опрошенных ответили утвердительно. Только 7% выступили за выход из сообщества. Однако на вопрос, считают ли жители Польши реальным выход ЕС, утвердительно ответили уже почти 30%. 57% такой угрозы не видят.
Социологический опрос был проведен 10 сентября с участием 1 тысячи человек.
Тема Polexit (по аналогии с Brexit) в последнее время обсуждается в Польше все чаще на фоне конфликтов республики с европейскими институтами в Брюсселе из-за реформы судебной системы, соблюдения норм верховенства закона, свободы СМИ и толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам. Власти республики заверяют, что никакого Polexit не будет, обвиняя оппозицию в необоснованном нагнетании обстановки вокруг этой темы.
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