В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 907, до 6 418 033. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 781 против 719 днем ранее, до 194 249. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.