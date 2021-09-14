0
0
155
НОВОСТИ

В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 907, до 6 418 033. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 781 против 719 днем ранее, до 194 249. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 14.09.2021
Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн - кабмин
0
11
13:20 14.09.2021
Путин решил не подвергать риску коллег и участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн - Песков
0
48
13:20 14.09.2021
Число выданных с начала года ипотечных кредитов выросло на треть - до 1,2 млн
0
52
13:00 14.09.2021
Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков
0
94
12:32 14.09.2021
В Москве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
146
12:20 14.09.2021
В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра
0
202
12:08 14.09.2021
Путин заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении - Кремль
0
178
11:32 14.09.2021
Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование
0
228
11:20 14.09.2021
Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос
0
218
11:05 14.09.2021
Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров
0
244

Возврат к списку