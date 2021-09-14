В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 907, до 6 418 033. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 781 против 719 днем ранее, до 194 249. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.
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