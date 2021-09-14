Путин заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении - Кремль
12:08 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из- за случаев ковида в его окружении. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.
НОВОСТИ
- 13:32 14.09.2021
- Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн - кабмин
- 13:20 14.09.2021
- Путин решил не подвергать риску коллег и участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн - Песков
- 13:20 14.09.2021
- Число выданных с начала года ипотечных кредитов выросло на треть - до 1,2 млн
- 13:00 14.09.2021
- Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков
- 12:32 14.09.2021
- В Москве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
- 12:20 14.09.2021
- В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра
- 12:00 14.09.2021
- В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 14.09.2021
- Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование
- 11:20 14.09.2021
- Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос
- 11:05 14.09.2021
- Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать