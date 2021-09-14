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Путин заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении - Кремль

12:08 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из- за случаев ковида в его окружении. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

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