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В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

12:20 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы во вторник внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц - для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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