Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизолироваться после контакта с больными ковидом, полностью здоров. Об этом журналистам рассказал во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент абсолютно здоров", - сказал он, комментируя состояние здоровья президента. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: "Безусловно".