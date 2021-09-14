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НОВОСТИ

Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков

13:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизолироваться после контакта с больными ковидом, полностью здоров. Об этом журналистам рассказал во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент абсолютно здоров", - сказал он, комментируя состояние здоровья президента. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: "Безусловно".

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