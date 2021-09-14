Путин решил не подвергать риску коллег и участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн - Песков
13:20 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммитах ШОС и ОДКБ в режиме онлайн, так как является контактным и не должен подвергать риску своих коллег. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что Путин работает сегодня в Ново-Огарево.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер недавно переговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, "также сейчас в эти минуты продолжается серия других телефонных разговоров".
"Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра, - отметил Песков. - Поэтому президент в режиме видеоконференции примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составе, а также в заседании Совета глав государств ШОС и совместном заседании глав государств ШОС и государств - членов ОДКБ".
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