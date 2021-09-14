Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн - кабмин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко приняли решение голосовать онлайн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

Кроме того, в электронном голосовании на выборах, которые будут проходить в России с 17 по 19 сентября, примут участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.