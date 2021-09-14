Песков не стал оценивать вероятность ухода зарубежных IT-компаний из РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку тому, существует ли угроза ухода зарубежных IT-корпораций из России после ситуации с Google, порекомендовав обращаться в профильные ведомства.

"Это все-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.