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Песков не стал оценивать вероятность ухода зарубежных IT-компаний из РФ

14:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку тому, существует ли угроза ухода зарубежных IT-корпораций из России после ситуации с Google, порекомендовав обращаться в профильные ведомства.

"Это все-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

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