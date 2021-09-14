Сбер выдал первый кредит по новому механизму поддержки бизнеса от Корпорации МСП
13:57 14.09.2021
Сбер выдал первый кредит предприятию из Нижнего Новгорода на сумму 10 млн рублей по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства.
По условиям механизма размер обязательств кредитора, обеспечиваемых поручительством Корпорации МСП, может достигать 85% от суммы кредита, причем стоимость поручительства остается в рамках 0,5% годовых от его суммы. Это альтернативные условия имущественного обеспечения займа, договор поручительства с общим лимитом заключается между банком и Корпорацией МСП, в рамках этого лимита обязательства кредиторов покрываются единым договором (заключение отдельных договоров поручительств между заёмщиком и поручителем не требуется).
«Сбер, как ключевой партнёр российского бизнеса, принимает участие и в данном механизме поддержки малого и среднего предпринимательства. Хорошо понимая потребности наших клиентов-предпринимателей, мы с самого начала подключились к разработке параметров нового "зонтичного" механизма поручительства от Корпорации МСП. Мы уверены, что благодаря плодотворному сотрудничеству Сбера с Корпорацией МСП в стране появится еще одна эффективная мера, которая поможет бизнесу получать финансирование даже при отсутствии залога. На наш взгляд, отдельные детали механизма еще нуждаются в доработке, и мы продолжаем с партнерами обсуждение некоторых условий, чтобы решение было максимально эффективным для всех участников», — отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
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