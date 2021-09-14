Путин обсудил с Лукашенко итоги учений "Запад-2021" и обстановку в Афганистане

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко обсудил ситуацию в Афганистане, а также итоги совместных стратегических учений вооруженных сил двух стран "Запад-2021", сообщает во вторник пресс- служба Кремля.

"В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021". Затронуто также развитие ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.