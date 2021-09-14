Медведев не примет участия в совещании Путина с кабмином и "Единой Россией" - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не примет участия в совещании, которое проведет во вторник президент страны Владимир Путин с членами правительства и единороссами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возможно, у него другие планы на сегодня <...>. Да, участие Дмитрия Анатольевича не запланировано", - сказал Песков, уточнив по просьбе журналистов, будет ли Медведев участвовать в этом мероприятии.

Говоря о совещании в целом, Песков отметил, что оно будет "весьма крупным и содержательным".