Медведев не примет участия в совещании Путина с кабмином и "Единой Россией" - Песков
14:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не примет участия в совещании, которое проведет во вторник президент страны Владимир Путин с членами правительства и единороссами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Возможно, у него другие планы на сегодня <...>. Да, участие Дмитрия Анатольевича не запланировано", - сказал Песков, уточнив по просьбе журналистов, будет ли Медведев участвовать в этом мероприятии.
Говоря о совещании в целом, Песков отметил, что оно будет "весьма крупным и содержательным".
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