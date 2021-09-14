Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок
14:17 14.09.2021
Москвичами на участие в онлайн-голосование на выборах в Государственную Думу VIII созыва, которые будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года, подано более 2.3 млн заявок - сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Москвичи подали свыше 2,3 млн заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Сейчас проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений», — информирует пост.
Также отмечается, что все поданные заявки тщательно проверяются не только в ЦИК РФ, но и других ведомственных организациях, так как нужно соотнести сведения, указанные в заявке со списками избирателей и подтвердить право пользователя на участие в голосовании. Все этапы изменения статуса отражаются в личном кабинете пользователя на mos.ru, уведомления приходят по электронной почте или смс.
За день до начала голосования с помощью сообщения горожан поставят в известность о том, смогут они голосовать онлайн или нет, так как москвичи, голосующие дистанционно удаляются из реестра избирателей, голосующих на избирательных участках и бумажные бюллетени им выдаваться не будут.
Отдать свой голос на выборах в Государственную Думу VIII созыва можно будет с 17 по 19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00. Чтобы принять участие в голосовании нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в раздел электронного голосования и нажать «Проголосовать». Можно кликнуть на баннер, расположенный на главной странице сайта мэра Москвы, или воспользоваться каталогом услуг.
Напоминаем: выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, с 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.
НОВОСТИ
- 15:00 14.09.2021
- Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена
- 14:57 14.09.2021
- Александр Мажуга рассказал о роли российских ученых в исследовании темной материи
- 14:32 14.09.2021
- Медведев не примет участия в совещании Путина с кабмином и "Единой Россией" - Песков
- 14:12 14.09.2021
- Путин обсудил с Лукашенко итоги учений "Запад-2021" и обстановку в Афганистане
- 14:00 14.09.2021
- Песков не стал оценивать вероятность ухода зарубежных IT-компаний из РФ
- 13:57 14.09.2021
- Сбер выдал первый кредит по новому механизму поддержки бизнеса от Корпорации МСП
- 13:32 14.09.2021
- Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн - кабмин
- 13:20 14.09.2021
- Путин решил не подвергать риску коллег и участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн - Песков
- 13:20 14.09.2021
- Число выданных с начала года ипотечных кредитов выросло на треть - до 1,2 млн
- 13:00 14.09.2021
- Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать