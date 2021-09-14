Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

14:17

Москвичами на участие в онлайн-голосование на выборах в Государственную Думу VIII созыва, которые будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года, подано более 2.3 млн заявок - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Москвичи подали свыше 2,3 млн заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Сейчас проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений», — информирует пост.

Также отмечается, что все поданные заявки тщательно проверяются не только в ЦИК РФ, но и других ведомственных организациях, так как нужно соотнести сведения, указанные в заявке со списками избирателей и подтвердить право пользователя на участие в голосовании. Все этапы изменения статуса отражаются в личном кабинете пользователя на mos.ru, уведомления приходят по электронной почте или смс.

За день до начала голосования с помощью сообщения горожан поставят в известность о том, смогут они голосовать онлайн или нет, так как москвичи, голосующие дистанционно удаляются из реестра избирателей, голосующих на избирательных участках и бумажные бюллетени им выдаваться не будут.

Отдать свой голос на выборах в Государственную Думу VIII созыва можно будет с 17 по 19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00. Чтобы принять участие в голосовании нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в раздел электронного голосования и нажать «Проголосовать». Можно кликнуть на баннер, расположенный на главной странице сайта мэра Москвы, или воспользоваться каталогом услуг.

Напоминаем: выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, с 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.