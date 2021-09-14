Александр Мажуга рассказал о роли российских ученых в исследовании темной материи
14:57 14.09.2021
|Автор фото: Данил Головкин
Александр Мажуга, рассказывая о проекте отметил: «Для изучения темной материи нужна камера с высокочувствительными детекторами, которые и должны фиксировать частицы данного вещества. Материал же для стенок этой экспериментальной камеры разработали специалисты из Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева».
Учеными на основе органического стекла создан композитный материал с очень низким уровнем радиоактивности, что, по мнению профессора РАН, играет важнейшую роль в чистоте эксперимента. Также он считает, что изучение состава темной материи станет началом множества открытий в области новых источников энергии и химических элементов.
По мнению Михаила Мишарина, специалиста ООО «Оптик Вижн», такие фундаментальные исследования являются платформой для развития новых направлений, так как в подобных проектах первоначально поставленные цели порой сильно расходятся с результатами исследований, но «такие исследования, тем более в сфере космоса, – всегда движение вперед».
Михаил Пономарев, эксперт по делам молодежи, со своей стороны заметил, что молодые ученые России в таких масштабных международных проектах не только развивают науку, но и обмениваются опытом с зарубежными коллегами.
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