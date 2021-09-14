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НОВОСТИ

В офисе Зеленского нет плана по трансформации Украины, который президент презентовал в США

15:12 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис президента Украины не располагает планом трансформации страны, который презентовал глава государства Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США. Об этом говорится в ответе офиса президента на информационный запрос агентства "Украинские новости".

"На ваш запрос с просьбой предоставить копию плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует", - говорится в ответе.

1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал план трансформации Украины. Тогда украинский лидер сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты. Как рассказал Зеленский, заложенные в плане более 80 проектов - это "амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов", которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

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