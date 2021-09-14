Австрия не примет ни одного афганского беженца - Курц
16:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете "Стампа", которое было опубликовано во вторник.
"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, - сказал он. - Этого не произойдет, пока я у власти". По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. "В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире", - указал австрийский канцлер.
"Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна", - отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, "в основном низким", а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.
Новости
- 16:37 14.09.2021
- Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей
- 16:17 14.09.2021
- Петр Толстой: Стадион «Локомотив» в Люблино реконструируют
- 16:12 14.09.2021
- Путин рассказал, что в его окружении заболел поздно ревакцинировавшийся человек
- 16:00 14.09.2021
- Папа Римский назначил нового главу Римско-католической церкви в Белоруссии
- 15:45 14.09.2021
- Татьяна Буцкая и Олег Леонов предложили усилить меры по комплексной безопасности детей
- 15:32 14.09.2021
- Иран может создать атомную бомбу через месяц
- 15:12 14.09.2021
- В офисе Зеленского нет плана по трансформации Украины, который президент презентовал в США
- 15:00 14.09.2021
- Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена
- 14:57 14.09.2021
- Александр Мажуга рассказал о роли российских ученых в исследовании темной материи
- 14:32 14.09.2021
- Медведев не примет участия в совещании Путина с кабмином и "Единой Россией" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать