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Австрия не примет ни одного афганского беженца - Курц

16:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете "Стампа", которое было опубликовано во вторник.

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, - сказал он. - Этого не произойдет, пока я у власти". По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. "В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире", - указал австрийский канцлер.

"Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна", - отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, "в основном низким", а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.

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