0
0
93
НОВОСТИ

Папа Римский назначил нового главу Римско-католической церкви в Белоруссии

16:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским. Об этом во вторник сообщила пресс- служба Святого престола.

"Святой отец назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским", - указывается в сообщении. 52-летний белорусский католический прелат займет этот пост после отставки главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, которому 3 января исполнилось 75 лет. По достижении этого возраста в Ватикане принято покидать занимаемые посты. В том же месяце Франциск принял его отставку.

После состоявшихся 9 августа 2020 года в Белоруссии президентских выборов в республике начались акции протеста оппозиции, вылившиеся в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Кондрусевич осудил действия силовиков. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику, президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в Белоруссию.

22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к Папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы белорусских католиков в республику. 24 декабря Кондрусевич приехал в Минск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:37 14.09.2021
Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей
0
1
16:32 14.09.2021
Австрия не примет ни одного афганского беженца - Курц
0
26
16:17 14.09.2021
Петр Толстой: Стадион «Локомотив» в Люблино реконструируют
0
61
16:12 14.09.2021
Путин рассказал, что в его окружении заболел поздно ревакцинировавшийся человек
0
77
15:45 14.09.2021
Татьяна Буцкая и Олег Леонов предложили усилить меры по комплексной безопасности детей
0
119
15:32 14.09.2021
Иран может создать атомную бомбу через месяц
0
174
15:12 14.09.2021
В офисе Зеленского нет плана по трансформации Украины, который президент презентовал в США
0
173
15:00 14.09.2021
Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена
0
166
14:57 14.09.2021
Александр Мажуга рассказал о роли российских ученых в исследовании темной материи
0
170
14:32 14.09.2021
Медведев не примет участия в совещании Путина с кабмином и "Единой Россией" - Песков
0
255

Возврат к списку