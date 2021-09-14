Папа Римский назначил нового главу Римско-католической церкви в Белоруссии
16:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским. Об этом во вторник сообщила пресс- служба Святого престола.
"Святой отец назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским", - указывается в сообщении. 52-летний белорусский католический прелат займет этот пост после отставки главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, которому 3 января исполнилось 75 лет. По достижении этого возраста в Ватикане принято покидать занимаемые посты. В том же месяце Франциск принял его отставку.
После состоявшихся 9 августа 2020 года в Белоруссии президентских выборов в республике начались акции протеста оппозиции, вылившиеся в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Кондрусевич осудил действия силовиков. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику, президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в Белоруссию.
22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к Папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы белорусских католиков в республику. 24 декабря Кондрусевич приехал в Минск.
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