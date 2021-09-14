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Путин рассказал, что в его окружении заболел поздно ревакцинировавшийся человек

16:12 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых "поздновато ревакцинировался".

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован", - сказал президент во вторник в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Он уточнил, что титры антител у этого человека упали. "Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато", - добавил Путин.

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