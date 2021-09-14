Петр Толстой: Стадион «Локомотив» в Люблино реконструируют

16:17

Автор фото: Александр Чикин

Стадион «Локомотив» в Люблино будет реконструирован - заявил на встрече с жителями района вице-спикер Госдумы. Спортивный объект был законсервирован в 2016 году из-за плохого состояния, в связи с чем местные жители собрали многочисленные подписи и передали их вместе с просьбами о возрождении стадиона в приемную парламентария. Просьба жителей была передана мэру Москвы

Вице-спикер отметил: «Буквально неделю назад была достигнута договоренность о том, чтобы стадион «Локомотив» вернулся в Люблино для наших детей. Это будет не завтра, но самое главное – это будет большой парк и стадион, где смогут заниматься спортом наши дети. Это здорово, как раз то, чего нашему району не хватало».

Как заявил Петр Толстой, предварительное решение о реконструкции арены было принято на совещании с градоначальником, так что предполагается, что «Локомотив» также ждет благоустройство территории и возведение новых объектов.