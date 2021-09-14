Петр Толстой: Стадион «Локомотив» в Люблино реконструируют
16:17 14.09.2021
|Автор фото: Александр Чикин
Вице-спикер отметил: «Буквально неделю назад была достигнута договоренность о том, чтобы стадион «Локомотив» вернулся в Люблино для наших детей. Это будет не завтра, но самое главное – это будет большой парк и стадион, где смогут заниматься спортом наши дети. Это здорово, как раз то, чего нашему району не хватало».
Как заявил Петр Толстой, предварительное решение о реконструкции арены было принято на совещании с градоначальником, так что предполагается, что «Локомотив» также ждет благоустройство территории и возведение новых объектов.
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