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Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

16:37 14.09.2021

В Год науки и технологий в России учреждена собственная ежегодная Научная премия Сбера, призванная поддержать перспективных исследователей и разработчиков в научно-технической сфере. Три лауреата получат премии в размере 20 млн. рублей, общий бюджет научной премии - 60 млн. рублей.

Сопредседателями Комитета премии стали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов.

Премия будет присуждаться в трех номинациях:

«Науки о жизни» – будет включать в себя биологию, сельскохозяйственные науки и медицину;

«Цифровая вселенная» – математическую сферу (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатику (включая искусственный интеллект и машинное обучение);

«Физические науки» – фундамент понимания мира и будущих открытий во всех научных областях: это физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки.

Соискателями премии могут быть как российские так и иностранные ученые, внесшие серьезный вклад в научно-исследовательскую деятельность, связанную с российскими научными, образовательными учреждениями или технологическими компаниями.

Номинирование осуществляют официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также круг экспертов в области высоких технологий, предприниматели и представители инвестиционного сообщества.

После номинирования заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет Комитет, который формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки, технологий и представителей высокотехнологичных компаний.

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