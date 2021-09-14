Один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии
17:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один турист погиб, еще двое получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В ущелье Алибек в поселке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2 200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек. Из них один погиб и двое травмированы", - сказал источник.
По его словам, на место происшествия направлены спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. На помощь туристам готов вылететь вертолет.
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