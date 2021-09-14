Один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один турист погиб, еще двое получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ущелье Алибек в поселке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2 200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек. Из них один погиб и двое травмированы", - сказал источник.

По его словам, на место происшествия направлены спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. На помощь туристам готов вылететь вертолет.