Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.

Непосредственно в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац.