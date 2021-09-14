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Порядка 70% колледжей в РФ перейдут с 2024 года на сокращенные сроки обучения - Голикова

17:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70% колледжей с 2024 года в России перейдут на сокращенные сроки обучения, с четырех до двух лет, а каждый второй выпускник сможет получить от двух квалификаций за время обучения. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"С 2024 года, мы предполагаем, что 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит две и более квалификаций", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

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