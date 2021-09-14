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Единовременную выплату родителям школьников в 10 тыс. рублей получили 20,6 млн россиян

18:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20,6 млн россиян получили единовременную выплату родителям школьников в размере 10 тыс. рублей. Об этом во вторник заявила вице- премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

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